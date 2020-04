Plangere penala pentru firmele care desfasoara activitatile de taiere si toaletare a arborilor din municipiul Constanta

"Am depus azi plângere penală împotriva firmelor Pomacost SA și Sport Turism SRL, dar și împotriva funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Constanța care au coordonat și supravegheat activitățile de tăiere/toaletare a arborilor.Niciunul dintre demersurile, protestele și sesizările făcute de-a lungul timpului împotriva tăierilor abuzive de arbori din Constanța nu a dus la niciun rezultat. Sub pretextul unei așa-zise toaletări, sute de copaci au fost și sunt ciopârțiți până ajung cioturi, pe sume uriașe scurse din bugetul local în conturile firmelor de casă ale unor politicieni. Evident că nu vorbim aici despre intervențiile absolut necesare de înlăturare a unor crengi uscate sau de eliminare a pericolului pe care îl pot constitui unii arbori la adresa sănătății și bunurilor constănțenilor. Consider că, față de modul în care s-a acționat, sunt îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunilor de distrugere și abuz în serviciu, săvârșite în formă continuată. Sper ca justiția să poată face lumină în afacerea toaletărilor" , a anunțat deputatul USR de Constanța,Alături de Pomacost, Sport Turism SRL, este cealaltă societate cu lipici la bani publici în ultimii 16 ani. Numai de la municipalitate a încasatFirma are sediul în localitatea 23 August și îi are ca asociați pe, fost consilier județean PSD, șiUltimul are și calitatea de administrator al societății.a luat fiinţă în anul 2001 şi are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 500.000 de lei, integral vărsat, este compus din 16.000 de acţiuni la purtător. Valoarea unei acţiuni este de 31,25 lei. Firma este deţinută de Acţionari Listă (listă persoane fizice). Persoane împuternicite sunt:- director economic,- administrator. Cenzori în firmă sunt: Voicu Liliana, Iosif Alina-Irina, Damian Gabriela, Radu Mădălina Laura.