Plansul bebelusilor descifrat cu ajutorul inteligentei artificiale

Un program a cărui tehnologie este similară asistentului virtual Alexa al platformei Amazon, menit să descifreze nevoile indicate de plânsul bebeluşilor, precum foamea, schimbarea unui scutec murdar şi durerea, a fost creat de o echipă internațională de cercetători, potrivit dpa.com, potrivit mediafax.

Bebeluşii pot plânge din numeroase motive și, de obicei, după o perioadă, părinții reușesc să interpreteze de cele mai multe ori corect cauza. Însă mulţi părinţi sunt stresați pentru că le este dificil să înţeleagă exact problemele copiilor.

Un grup internațional de cercetători a dezvoltat un program bazat pe inteligenţa artificială care poate fi util în acest sens.

Cercetătorii spun că programul poate face distincția între plânsul normal, provocat de foame sau nevoia de contact fizic, și cel special, cauzat de diferite boli, dureri.

Identificarea tiparelor în ceea ce privește plânsetele bebelușilor a fost dificilă pentru cercetători, dar cel mai recent program bazat pe inteligența artificială creat de aceștia a reușit acest lucru.

Echipa a inclus cercetători de la Institute of Electrical and Electronics Engineers, o asociație mondială de ingineri cu sediul la New York, SUA, și de la Chinese Association of Automation, din China.

Sistemul pus la punct de aceștia folosește algoritmi de recunoaștere automată a vorbirii, aceeași tehnologie utilizată pentru conceperea asistenților virtuali folosiți de companii precum Google și Amazon, pentru a detecta și interpreta diferitele caracteristici ale plânsetelor bebelușilor. Cercetătorii au folosit un proces numit "detectare comprimată" - care reconstruiește semnale bazate pe date incomplete - pe care l-au aplicat pentru a recunoaște și clasifica caracteristicile plânsetelor, pentru a determina motivul acestora și cât de urgentă este nevoia respectivă.

În afară de faptul că este un instrument util părinților, programul poate fi folosit de angajații din sistemul de sănătate care se ocupă de îngrijirea bebelușilor.

Autorii programului spun că vor încerca să creeze produse care să poată fi folosite în spitale și centre de cercetare medicală.