”Planta-minune” cu care fermierii romani au dat lovitura. Profituri tot mai mari

Dornici sa obtina un profit cat mai mare, unii dintre fermierii romani au renuntat la culturile traditionale si se ocupa mai nou de plante medicinale si aromatice. Cine nu-si da recolta in restaurante ori o transforma in ceaiuri si tincturi, o vinde peste granita. Anul trecut, exportul de plante medicinale s-a apropiat de 3 milioane de euro. Sotii Olar cultiva salvie pe 6.000 de metri patrati in Ocna Mures, judetul Alba. De pe intreaga suprafata spera sa obtina anul acesta 4 tone de plante. Lidia Olar: "E o cultura foarte profitabila in comparatie cu porumbul si cu graul. De aceea ne-am si axat pe aceasta cultura. Semeni o data, cultivi 10 ani, nu mai investesti in lucrari." Eugen Olar: "P ...