Planta vanduta in piete cu 50 de lei kilogramul. Vremea ploioasa a dublat recolta

Mac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca perioada de inflorire a macilor salbatici a cam trecut, incepe in schimb sezonul in care florile albe ale macului de cultura incanta trecatorii. La poalele Muntilor Trascau, cativa fermieri au investit in astfel de plante, cautate in industria alimentara, dar si in cea farmaceutica. Din capsulele de mac se extrage opiul, pentru o gama intreaga de medicamente. De cateva zile, campurile din Rimetea s-au umplut de flori albe. Acolo, mai multe familii cultiva aceasta planta, pe o suprafata de patru hectare, iar in cateva saptamani vor culege roadele. Ileana Verdes, cultivator: „Doua saptamani infloreste, doua saptamani pana se face samanta si doua saptamani pana se coace.” Reporter: „Cam cu ...