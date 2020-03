Planul britanicilor pentru criza COVID-19: Reexaminarea masurilor la fiecare 3 saptamani, timp de 6 luni

Marea Britanie nu va putea reveni la o viaţă normală mai devreme de şase luni sau mai mult din cauza pandemiei cu noul coronavirus, dar măsurile de izolare completă decise în urmă cu o săptămână vor putea fi ridicate progresiv, în funcţie de concluziile evaluărilor care se vor face periodic, a afirmat şefa adjunctă a The post Planul britanicilor pentru criza COVID-19: Reexaminarea măsurilor la fiecare 3 săptămâni, timp de 6 luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.