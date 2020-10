Planul controversat de a transforma in hostel casa devenita celebra datorita povestirii 'The Dead' a lui James Joyce, aprobat

Planul controversat de a transforma în hostel casa din Dublin devenită celebră datorită povestirii „The Dead” a lui James Joyce a fost aprobat de primăria capitalei irlandeze, iar scriitori precum Sally Rooney, Colm Tóibín şi Edna O’Brien au spus că vor contesta decizia, scrie The Guardian.

Proprietatea, aflată la adresa 15 Usher’s Island, a fost construită în 1775 şi a fost casa unor mătuşi ale lui Joyce, potrivit news.ro.

Cunoscută local drept „House of The Dead”, aici are loc acţiunea povestirii din 1914 a scriitorului, considerată o capodoperă a genului.

Consiliul oraşului a refuzat să cumpere proprietatea în 2017, iar doi investitori privaţi, Fergus McCabe şi Brian Stynes, au achiziţionat-o pentru 650.000 de euro.

Când planurile de a o transforma într-un hostel cu 54 de camere au fost dezvăluite, în 2019, ideea a fost întâmpinată cu respingere de public. O scrisoare împotriva acestei propruneri a fost semnată de 99 de scriitori, între care Salman Rushdie, Sally Rooney, Edna O’Brien şi Ian McEwan. Într-o scrisoare separată, Tóibín a susţinut că transformarea „va distruge o parte esenţială din istoria culturală a Irlandei”.

Departamentul irlandez de Cultură, Tradiţie şi Gaeltacht a obiectat de asemenea cu privire la aceste planuri, spunând că „subminează, diminuează şi devalorifică un sit cu moştenire şi importanţă culturală universală”.

Vinerea trecută, Consiliul oraşului Dublin a aprobat planurile, concluzionând că „starea ei actuală este îngrijorătoare şi schimbarea destinaţiei ei va reprezenta cel mai bun mod de a-i asigura conservarea pe termen lung”.

Dezvoltatorii au revizuit planurile pentru a elimina o extensie contemporană proiectată în spatele casei, care provocase temeri privind caracterul clădirii ce va fi schimbat irevocabil.

The Observer scria în luna noiembrie a anului trecut că imobilul este deja „vandalizat, pângărit, victima unui secol de neglijenţă”. Clădirea a fost aproape distrusă de un incendiu, la jumătatea anilor 1990.

Duminică, grupul de autori a anunţat că va face apel. „Distrugerea moştenirii noastre literare pentru a construi încă un hostel în timpul pandemiei cerşeşte credibilitate”, a spus John McCourt, membru al grupului.