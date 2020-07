Planul de relansare economica al Guvernului - Infrastructura de transport: Metrou in Cluj, finalizarea a 407 km de autostrazi si drumuri expres aflate in lucru, noi linii de metrou in Capitala

Guvernul isi propune, in planul de relansare economica a Romaniei, care urmeaza sa fie prezentat miercuri, finalizarea lucrarilor de infrastructura aflate in implementare, reprezentand 407,3 Km de autostrazi si drumuri expres, conectarea cu autostrazi a provinciilor istorice ale Romaniei si cu retelele de transport pan-europene pana in 2030, investitii in aproximativ 3.000 km de cale ferata, in perioada 2020 - 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro, lansarea tronsonului de ...