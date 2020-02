Planul european de lupta impotriva cancerului, in faza consultarii publice

Adaptarea examinărilor necesare pentru screening–ul cancerului cu localizările cele mai frecvente (col uterin, tract digestiv, sân, plămân, prostată), urmând ghidurile europene actuale de practică medicală

Implementarea măsurilor pentru evitarea dezvoltării tumorilor asociate infecțiilor virale (inclusiv plan de vaccinare împotriva papilloma-virus și virusul hepatitic C)

Asigurarea standardului terapeutic tuturor pacienților oncologici, indiferent de vârstă, gen, origine, domiciliu sau statutul de asigurat

Definirea și certificarea centrelor oncologice (centre ”de organ”, centre de cancer, respectiv centre comprehensive de cancer)

Implementarea comisiei oncologice interdisciplinare (Comisia de diagnostic de indicaţie terapeutică)

Acces transparent și mai rapid către tratamente antineoplazice inovativ

Comunicarea adecvată și implicarea pacientului în decizia terapeutică

Dezvoltarea îngrijirilor paliative și de hospice

Oferirea de suport psiho–oncologic și dezvoltarea reabilitării oncologice

Stimularea/încurajarea participării pacienților la studiile clinice autorizate, în paralel cu îmbunătățirea finanțării din cercetarea independentă.

Delegația României condusă de Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sanatatii, a participat astăzi, în Parlamentul European, la evenimentul de lansare a consultarii publice asupra Planului European de lupta împotriva cancerului(#EBCP) – Accesul la îngrijiri oncologice în Europa, organizat de Comisia Europeana.Elaborarea Planului European de Cancer reprezintă misiunea prioritara UE în domeniul sănătății a președintelui Comisiei Europene, Ursula von den Leyen din mandatul 2019 – 2024.La acest eveniment, organizat cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Cancerului participă Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, Margaritis Schinas, vice președintele Comisiei, Stella Kyriakides, comisar pentru sănătate și siguranță alimentară, Manfred Weber, președintele PPE, lideri politici, reprezentanți ai organizațiilor internaționale, miniştri ai sănătății, medici academicieni, oameni de știință și profesioniști din domeniul sănătății, sectorul privat și ONG-uri, precum și asociații care vor reprezenta pacienți cu cancer și supraviețuitorii, inclusiv din Romania.Planul European de lupta împotriva cancerului urmărește îmbunătățirea prevenției, a diagnosticului, tratamentului și supraviețuirii, precum și modul în care se poate reduce suferința produsă de această maladie, în Europa.Planul European de lupta împotriva cancerului va integra cinci domenii de acțiune: aplicarea principiului ”Health in all policies”, prevenția, asigurarea accesului corect și egal la tratamente oncologice, supraviețuirea cancerului și calitatea vieții post traumă și îngrijirile paliative.În momentul de față în România există măsuri de control al cancerului, programe naționale, politicile și reglementările.Cancerul reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate în țara noastră.În acest domeniu, echipa Ministerului Sănătății urmărește o schimbare de paradigmă prin dezvoltarea programelor de depistare precoce a afecțiunilor oncologice, astfel încât să existe posibilitatea unei rate mai mari de succes în asigurarea tratamentului.De asemenea, Ministerul Sănătății a dezvoltat o strategie care cuprinde măsuri pe termen scurt și mediu pentru acest domeniu.Începând cu luna aprilie 2020, odată cu intrarea în vigoare a noului Contract –Cadru, împreună cu comisiile de chirurgie și chirurgie oncologică a fost gândit și va fi funcțional un nou tip de program curativ de chirurgie oncologică. Este un program chirurgical care nu există până în prezent și care este gratuit pentru pacienți. De asemenea, este prevăzut ca programele de radioterapie și chimioterapie care sunt vitale să fie finanțate la costuri reale. Ministerul Sănătății urmărește dispariția listelor de așteptare pentru imagistică performantă (Computer Tomograf, RMN, PET-CT).Va fi continuată și urgentată implementarea programelor pentru depistarea precoce (screening) a bolilor cu cea mai mare incidență în rândul populației (cancer de col uterin, cancer de sân, colorectal și hepatite), ce beneficiază de o finanțare europeană importantă, de peste 100 milioane de euro.Pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale pentru pacienții oncologici, Ministerul Sănătății a are în lucru și un nou Masterplan pentru prevenirea și controlul cancerului, în acord cu ultimele direcții ale UE, dar și cu nevoile reale a pacienților cu afecțiuni oncologice.Documentul stabilește priorități de dezvoltare facilitând astfel un proces decizional coerent la nivelul Ministerului Sănătății.Masterplanul prevede dezvoltarea de acțiuni și măsuri pe mai multe pe mai multe paliere:– Prevenție– Diagnostic precoce– Tratament– Îngrijiri paliative si de hospice– Reabilitare Oncologică,– Psiho – Oncologie– CercetarePrincipalele acțiuni avute în vedere pentru realizarea obiectivelor sunt următoarele: