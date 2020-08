Planul Gabrielei Firea pentru deschiderea anului școlar: masuri aplicate pentru profesori și elevi

Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, susține că primăria pe care o conduce pregătește un program special pentru începerea școlilor:cadrele didactice vor fi testate, iar elevii, dacă manifestă simptome, vor fi verificați și ei gratuit, totul cu acordul părinților.

„E posibil să nu fie bani pentru că au plecat spre prietenii lor politici. S-au făcut afaceri în pandemie, nu zic eu, ci Curtea de Conturi. Cum e și scandalul de la Unifarm. Dar a fost strecurată o informație eronată cum că se vor aloca bani către Primării și Consilii Județele prin care se vor da bani. S-au dat bani pe criterii politice, în sensul celor de la PNL. (...)

Primăria Capitalei are de primit peste 50 de milioane de lei și am primit sub 1 milion de lei. La fel sectoarele au rămas fără bani. Primăriile au luat banii de la investiții, i-au dus la sănătate, dar nu s-a decontat nimic.

Pentru București facem un efort și vom face un program special pentru începerea școlilor: testarea cadrelor didactice și dacă se observă că anumiți elevi au simptome de Sars-Cov-2, totul cu acordul părinților, vom asigura gratuitate la testare, ca să diferențiem și să vedem dacă are elevul ceva grav.

Temerea tuturor părinților e întemeiată. Numai cine nu are copil nu știe că nu poți să-l pui pe copil într-un țarc... Aceste reguli au fost scrise de persoane care poate nu au copii sau nepoți, ori nu au fost într-o sală de curs, ori nu au citit regulile care se aplică la nivelul UE. Nicăieri nu există asemenea reguli aberante cum sunt la noi. (...) Este imposibil să aplici asemenea reguli. (...)

Sunt aberante măsurile. Nu fac declarații ca să mă aflu în treabă. Părintele nu are cum să știe dacă copilul e bolnav, ci doar dacă îl duce la testare. (...) Bucureștiul este o excepție, dar sunt localități în țară care nu mai au resurse. Acei copii sunt condamnați să nu mai facă deloc școală!”, a declarat Gabriela Firea la postul România TV.