Planul lui Liviu Dragnea din spatele procesului intentat Comisiei Europene la CJUE

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a deschis ancheta impotriva lui Liviu Dragnea in baza investigatiei Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), precizeaza avocatii liderului PSD, in cererea de chemare in judecata a Comisiei Europene, depusa la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), consultata de Ziare.com.