Planul premierului pentru alegeri locale in siguranța: o noua licitație pentru maști

”Mă bazez că vom organiza licitația mai bine”, a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, când a anuntat că Guvernul intenționează să cumpere măști pentru alegătorii care merg să voteze fără o acoperire pentru față. Întrebat despre costuri, Orban a răspuns: “Asta n-am de unde să vă spun, cât vom plăti pentru ele. O să plătim […] The post Planul premierului pentru alegeri locale în siguranță: o nouă licitație pentru măști appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.