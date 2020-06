Planurile NATO pentru al doilea val al pandemiei: „Sa nu devina o criza de securitate!”

Miniştrii apărării din statele NATO au convenit joi asupra unui plan de acţiune în cazul unui al doilea val de infecţii de COVID-19, în contextul în care alianţa militară încearcă să arate cum îşi poate aduce contribuţia în timpul crizei sanitare, relatează joi agenţia DPA, preluată de Agerpres. Cele 30 de state membre urmează să […] The post Planurile NATO pentru al doilea val al pandemiei: „Să nu devină o criză de securitate!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.