Plasticul si gunoaiele noastre au ajuns si-n cuiburile berzelor. Un pui era sa moara sufocat cu o panglica

Pentru al treilea an numerosi romani au numarat berzele din tara cu ajutorul aplicatiei "Uite, Barza!". Pe langa faptul ca aplicatia se dovedeste a fi din ce in ce mai utila, cei de la Societatea Ornitologica Romana atrag atentia si asupra faptului ca in acest fel au descoperit ca deseurile noastre au ajuns deja si in cuiburile berzelor.