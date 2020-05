Platforma comunala pentru gunoiul de grajd, receptionata in comuna Dobrun, judetul Olt

O nouă platformă comunală pentru gunoiul de grajd a fost finalizată şi recepţionată, joi, în comuna Dobrun (judeţul Olt), informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat transmis AGERPRES.

Investiţia a fost finanţată prin proiectul "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi", implementat de MMAP, iar fondurile provin de la Guvernul României, dintr-un împrumut de la Banca Mondială, cu scopul îndeplinirii de către ţara noastră a cerinţelor Directivei Nitraţi."Avantajele pe care platformele comunale le oferă sunt multiple. Micii crescători de animale sunt scutiţi de efortul de a investi în propriile platforme individuale, aşa cum prevede legislaţia în vigoare şi, în plus, scapă de disconfortul produs de stocarea bălegarului în propria curte. Mai mult, cei care primesc bani de la APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, n.r.) sau AFIR (Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, n.r.) pot dovedi că au capacităţi de stocare conforme, prin contractul încheiat cu autoritatea locală şi prin procesele verbale de predare a gunoiului de grajd la platforma comunală", a declarat Leonard Achiriloaei, secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.Conform ministerului de resort, platforma de la Dobrun are o capacitate de stocare de 1.512 metri cubi pe an, suficient cât să asigure nevoile de depozitare şi compostare ale crescătorilor de animale din comună.Astfel, fermierii vor putea transporta singuri gunoiul de grajd la platformă sau vor putea apela la serviciile de colectare publice, realizate cu ajutorul utilajelor primite de Unitatea Administrativ-Teritorială (UAT) odată cu platforma: tractor, două remorci, încărcător frontal, maşină de împrăştiat compostul şi cisternă vidanjă."Autoritatea locală decide asupra modului în care costurile de exploatare ale platformei urmează a fi acoperite, printr-o hotărâre a Consiliului Local. Compostul rezultat (mraniţa) va putea fi valorificat prin vânzare, împrăştiere pe terenurile agricole sau, în funcţie de contractul încheiat cu fermierii, va putea fi returnat acestora pentru uz propriu", precizează sursa citată.Pentru construcţia noii platforme, investiţia a fost suportată în proporţie de aproximativ 95% de către MMAP, în timp ce contribuţia locală a comunei Dobrun a fost de circa 5% şi a constat în contravaloarea serviciilor de proiectare. Investiţia urmează să fie exploatată de către UAT şi monitorizată de Ministerul Mediului, pe toată durata de viaţă a acesteia.Comuna Dobrun este a treia din judeţul Olt care beneficiază de investiţii prin proiectul "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi", după Fărcaşele şi Traian.Până la finalul lunii martie 2022, vor mai fi construite, numai în judeţul Olt, încă patru platforme în localităţile Brastavăţu, Deveselu, Dobrosloveni şi Vitomireşti.Proiectul "Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi" urmăreşte reducerea poluării cu nutrienţi din surse agricole şi se află în faza a doua, cea de finanţare adiţională.Iniţial, proiectul a demarat în anul 2008 şi s-a încheiat în 2017. Pe durata perioadei respective s-au finanţat 86 de platforme de management de gunoi de grajd. Finanţarea adiţională a proiectului a fost alocată pentru cinci ani, până în primăvara anului 2022, iar în această etapă urmează să primească bani peste 86 de comunităţi locale.