Platforma europeana de informații pentru cercetatorii care cauta leacul pentru coronavirus

Comisia Europeană, în colaborare cu mai mulți parteneri, a lansat o platformă europeană de informații și date privind COVID-19, pentru a ușura eforturile cercetătorilor din Europa și din întreaga lume care luptă împotriva coronavirsului și caută soluții pentru eradicarea pandemiei. Noua platformă va oferi un mediu european și mondial deschis, de încredere și scalabil, în […]