Platforma-gigant Scarabeo 9 a revenit in Portul Constanta (galerie foto+video)

„Scarabeo 9", platforma de foraj maritim semi-submersibilă de ultimă generaţie, a ajuns din nou, în Portul Constanţa.Construită în 2009, „Scarabeo 9" este proiectată să lucreze până la adâncimi de 12.000 ft (3.657,60 metri) şi să efectueze foraje până la 50.000 ft (15.240 metri). Are 36.863 tone registru brut, lungimea de 115 metri şi lăţimea de 86,33 metri. Spre comparaţie, terenul stadionul „Cluj Arena" are 105 metri lungime şi 68 de metri lăţime.Platforma dispune de locuri pentru 200 de persoane, este dotată cu helioport, spital, săli de gimnastică şi de recreere. La tranzitarea strâmtorilor a fost însoțită de patru remorchere, o navă de intervenție în caz de urgență și o ambarcaţiune. Din cauza restricţiilor de înălţime şi adâncime la tranzitarea strâmtorilor Dardanele şi Bosfor, platforma a fost dezasamblată, urmând a sosi la Constanţa fără partea superioară.SCARABEO 9 aparţine companiei Saipem, una dintre cele mai mari companii din lume, cu activitate în sectorul petrolier. Înmatriculată sub pavilion Bahamas, SCARABEO 9 este o platformă de foraj maritim semi-submersibilă de ultimă generaţie. A fost construită în anul 2009. SCARABEO 9 este proiectată să lucreze până la adâncimi de 12.000 ft (3.657,60 metri) şi să efectueze foraje până la 50.000 ft (15.240 metri). Are 36.863 tone registru brut, lungimea de 115 metri şi lăţimea de 86,33 metri.