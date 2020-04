Platile pentru somajul tehnic vor continua! Ministrul Muncii: 'M-am asigurat astazi ca totul este pregatit'

A doua parte a plăţilor pentru solicitările de şomaj tehnic se va efectua imediat după ce bugetele ANOFM şi ANPIS vor fi alimentate cu fondurile stabilite în urma rectificării bugetare, a transmis pe Facebook ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru.

"De îndată ce bugetele ANOFM şi ANPIS sunt alimentate, la finalul procedurilor interne, cu fondurile de la rectificarea bugetară, cea de-a doua parte a plăţilor pentru solicitările verificate aferente şomajul tehnic se şi fac. M-am asigurat astăzi că totul este pregătit", a scris Violeta Alexandru.De asemenea, ministrul Muncii a precizat că pachetul de măsuri economice post-criză pregătit de ministerul de resort va intra în dezbatere cu sindicatele şi cu patronatele începând de săptămâna viitoare.

"Lucrez la proiectele de acte normative pentru şedinţa de guvern de mâine (joi, n.r.) dar şi la propunerile Ministerului Muncii pentru pachetul de măsuri post-criză pe care, aşa cum am agreat cu sindicatele şi patronatele astăzi, le vom dezbate, în primă formă, începând de săptămâna viitoare. Mâine (joi, n.r.) am consultări cu structurile asociative ale autorităţilor locale. Vreau să las timp să discutăm aceste noi măsuri care trebuie să fie implementate la momentul oportun. Sunt conştientă că acestea sunt de o importanţă capitală pentru piaţa forţei de muncă. Ştiu că în contextul primelor măsuri luate la începutul crizei le-am cerut partenerilor sociali un efort de a parcurge documente într-un ritm alert. Cât pot, voi încerca să evit acest lucru acum", a menţionat Violeta Alexandru.



Pe de altă parte, ministrul Muncii a apreciat că nu este necesar să fie controlată de superiori, dar şi că nu este uşor pentru oameni să lucreze cu ea, deoarece foloseşte un sistem de evaluare a indicatorilor adus din mediul privat.



"O bună parte din timp la Minister este muncă administrativă. O muncă care nu se vede dar care cere abilităţi de management. Sunt obişnuită să lucrez pe bază de obiective cu evaluări stricte asupra gradului de îndeplinire. Nu este necesar să fiu controlată de superiori pentru a vedea dacă dacă mă ţin sau nu de treabă, în fiecare zi şi nu în salturi. Eu nu pot, pur şi simplu, să stau să treacă timpul, nu lucrez altfel decât pe bază de obiective (derivând din lege sau propuse de mine, suplimentar la obligaţiile din lege pentru a face mai mult) şi pe baza evaluării gradului de îndeplinire. Nu se lucrează uşor cu mine în acest mod - nu uit şi nu evit să evaluez rezultatele. Este un sistem bazat pe indicatori de performanţă pe care îl aduc, recunosc, din mediul privat. Cu un cost constând în ostilitatea celor care nu sunt obişnuiţi aşa. Nu ţin la el din ambiţie ci pentru că am convigerea că se poate face, pas cu pas, performanţă în administraţie (adică administraţia să devină performantă!)", a notat Violeta Alexandru.