Platini a semnat un nou contract cu Politehnica Iasi

Platini a semnat un nou contract cu Politehnica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ''Platini a semnat un nou contract cu Politehnica, valabil pentru urmatoarele 2 sezoane! In 62 de meciuri jucate in Liga 1, el a inscris 12 goluri pentru Poli'', se arata intr-o postare facuta pe pagina de FC Politehnica Iasi. Mihai Teja, despre lotul actual: As mai vrea inca cinci jucatori Luís Carlos Almada Soares "Platini" din Insulele Capului Verde a semnat un nou contract cu Politehnica Iasi, valabil pentru urmatoarele doua sezoane. In 62 de meciuri jucate in Liga 1, el a inscris 12 goluri pentru Poli. Paltini a venit la Iasi in vara anului 2017, dupa ce a mai jucat la Omonia Nicosia, TSKA Sofia si Al Ittihad, printre alte formati ...