Plecarea ALDE de la guvernare lasa urme: Un senator trece la PSD

Senatorul sucevean Ilie Nita a demisionat din ALDE si s-a inscris in PSD. "Am trecut la PSD. Consider ca aceasta guvernare a fost si este in folosul romanilor, avand in vedere ca s-au majorat salariile, ca au crescut pensiile si sunt de parere ca tara trebuie guvernata in bune conditii. De asemenea, acest Guvern trebuie sprijinit pana la finalizarea mandatului", a declarat astazi senatorul Ilie Nita. Intalnire pe ascuns: ALDE si Pro Romania au batut palma Luni, Delegatia permanenta a ALDE a votat iesirea de la guvernare. Trei din cei patru ministri ALDE au demisionat marti din functie. Ramona Manescu a ales sa isi continue activitatea in Guvern, ca ministru al Afacerilor Externe, si a demis ...