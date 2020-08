Pleci in concediu sau in interes de serviciu din tara? Ai in vedere pretul unui test coronavirus?

In ultima perioada, tot mai multe tari impun restrictii persoanelor care vin din Romania si calatoresc fie in scop de serviciu, fie in scop personal si impun efectuarea unui test Coronavirus si prezentarea unui raport negativ. Aceste decizii sunt foarte importante pentru a preveni raspandirea acestui virus pe teritoriul altor tari si pentru ca virusul sa nu faca mai multe victime decat a facut pana la momentul actual.