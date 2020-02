Pledoariile finale in procesul colonelului Dragomir (exSRI) au fost din nou amanate, dupa ce sotia a renuntat la avocat

Pledoarile finale in procesul in care fostul locotenent-colonel SRI Daniel Dragomir este judecat pentru mai multe fapte de coruptie au fost amanate pana pe 24 martie, dupa ce sotia acestuia, Marinela Zoica Dragomir, inculpata in dosar, a reziliat contractul cu avocatul sau. Femeia a cerut un termen pentru a-si angaja un nou aparator.