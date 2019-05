Plenul Senatului l-a numit pe Cristian Deliorga judecator la Curtea Constitutionala

"Candidatul pe care l-am propus a fost audiat la Comisia juridică din cadrul Senatului, a făcut dovada unei foarte solide pregătiri profesionale, are o reputaţie fără probleme, fără pată, nu a fost implicat în niciun fel de scandaluri, cu excepţia unor atacuri minore pe care nu le-am înţeles niciodată, este un om a cărui carieră profesională a fost la vedere şi, de asemenea, este un om pregătit în ceea ce priveşte cooperarea loială şi separarea puterilor în stat. (...). Domnul Deliorga este pregătit să-şi exercite funcţia de judecător la Curtea Constituţională, adăugând carierei profesionale experienţa particulară căpătată în materie de elaborare a actelor normative, în aşa fel încât să asigure în perioada următoare o simplificare şi o uniformizare a activităţii Curţii Constituţionale şi o readucere a raporturilor inter-instituţionale în valorile sale constituţionale, pe principiile separării şi cooperării loiale între autorităţile publice", a susţinut senatorul PSD Şerban Nicolae în plenul Senatului.

"Când am ales să candidez pentru acest post, ca orice cetăţean al României care îşi doreşte o reuşită în viaţă după 36 de ani şi jumătate de magistratură, m-am gândit că singurul grup parlamentar mai numeros de la Senat este cel al PSD şi atunci m-am gândit că pentru şanse de reuşită ar trebui să fac această solicitare grupului parlamentar al PSD. Nu am avut întâlniri cu niciunul din liderii PSD, dar nu pot să nu afirm că îl cunosc pe domnul Şerban Nicolae de peste 20 de ani, că îl cunosc pe domnul Cazanciuc, cu care am lucrat când a fost procuror, secretar de stat la Externe sau când a fost ministru", a afirmat Deliorga.