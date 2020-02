Plic cu bani, intr-un dosar depus la Primaria Craiova - Juriștii au alertat autoritațile! Firma ar aparține fiicei lui Adrian Mititelu

Un plin cu bani a fost găsit de juriştii Primăriei Craiova într-un dosar de obţinere a unei autorizaţii de construcţie. Potrivit unor surse judiciare, firma care solicita autorizaţiile îi aparține fiicei lui Adrian Mititelu. Este exclusă o asemenea variantă, spune omul de afaceri.

Potrivit anchetatorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, în 5 februarie, juriştii Primăriei Craiova au sunat la poliţiştii anticorupţie din Dolj şi au anunţat că au găsit un plic cu o sumă de bani, în euro, într-un dosar de obţinere a unor autorizaţii de construcţie pe care îl verificau.

Documentele, dar şi plicul cu bani au fost ridicate, iar anchetatorii încearcă acum să afle cum au ajuns banii acolo şi cine era destinatarul.

„Organele de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie-Serviciul Judeţean Anticorupţie Dolj au fost sesizate de către funcţionarii Primăriei Craiova, Direcţia Juridică, cu privire la faptul că cu ocazia verificării documentaţiei unei autorizaţii de construcţie a fost găsită şi o sumă de bani în euro. Cu privire la aceste fapte s-a început urmărirea penală in rem cu privire la săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi luare de mită şi se verifică împrejurările în care această sumă de bani a ajuns în documentaţia respectivă şi dacă era pusă acolo cu scopul de a îndeplini sau a nu îdeplini un act în atribuţiile de serviciu ale funcţionarilor care urmau să verifice documentaţia”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Magda Bădescu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că autorizaţia de construcţie a fost solicitată de un „PFA” pe numele fiicei omului de afaceri Adrian Mititelu, care doreşte să construiască mai multe blocuri turn într-un cartier al Craiovei.

Adrian Mititelu i-a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că a aflat din presă de situaţie şi susţine că nu are nicio legătură cu plicul misterios.

Potrivit lui Mititelu, de obţinerea autorizaţiilor pentru construcţiile pe care vrea să le facă se ocupă o firmă specializată cu care a încheiat contract.

„Eu nu mă ocup de autorizaţii. Eu am o firmă angajată care se ocupă de obţinerea autorizaţiilor şi este treaba exclusivă a acestei firme. Habar nu am despre asta..Mi-a dat acum cineva un link cu un articol şi mi-a spus că ar fi vorba despre noi. Este exclusă o asemenea variantă pentru că, în primul rând, eu nu mă ocup de autorizare. În al doilea rând, eu nu fac lucruri din astea, n-am făcut în viaţa mea. În al treilea rând se ocupă firma aceea care este o firmă de oameni serioşi. Eu nu am nevoie de niciun fel de favoritism pentru că acolo este o zonă construibilă, este PUZ specificat, P+10, e totul legal. (...) Eu ce ştiu, ştiu din presă că ar fi vorba despre noi, dar nu ne-a sunat nimeni, nu ne-a întrebat nimeni de nimic. Eu ştiu că trebuia să îmi iasă autorizaţia. (...) Eu acum sunt puţin stupefiat de toată treaba asta şi trebuie să mă documentez, dar aveţi toată garanţia că noi nu avem niciun fel de implicare în treaba asta”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Adrian Mititelu.

Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, mai multe persoane au fost audiate, joi, în acest dosar.