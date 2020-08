Ploaie de stele pe cerul Romanie - Perseidele pot fi observate in aceasta noapte

În această noapte, după ora 24:00, curentul de meteori perseide va înregistra activitatea maximă notează RRA.

Astfel că din zonele cu cer curat se vor putea vedea chiar și 100 de meteori pe oră. Denumite după Perseu, constelația din care par să vină așa-numitele 'stele căzătoare' sunt particule submilimetrice de praf cosmic ce se aprind la frecarea cu atmosfera pământului.

Perseidele sunt unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an, însă fenomenul este mai cunoscut pentru că are loc în perioada concediilor de vară, când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber noaptea, și, din fericire, la noapte luna va fi în ultimul pătrar, iar lumina acesteia nu va deranja prea mult, așa că vom putea observa mai mulți meteori.

Astronomii spun că cei care sunt în afara orașelor, în zone cu aer curat și fără lumini parazite au șansa să vadă chiar și 100 de meteori pe oră. Nu este nevoie de un instrument astronomic, ci doar de ceva pe care să stai întins, precum un sac de dormit sau un șezlong; și, după miezul nopții, putem vedea pe cer, printre stele, o dâră luminoasă ce va dura mai puțin de o secundă.

Pare că una din stelele de pe cer a căzut, de aici venind numele de stea căzătoare. În realitate, urma luminoasă este lăsată de o particulă sub un milimetru diametru, care se aprinde când intră în atmosfera pământului din cauza frecării cu aerul. Cel mai bine fenomenul se poate observa la munte și în zonele rurale sau chiar și la mare, într-o zonă fără multe lumini de la stațiuni.