Ploi, lapovita si ninsori saptamana viitoare! Prognoza meteo 15-21 aprilie 2019

Vremea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prognoza meteo Romania saptamana 15-21 aprilie 2019. Vremea saptamana viitoare anunta ploi la Bucuresti, lapovita si ninsori la munte. Meteo Brasov si Azuga, Bucuresti, vremea de Florii. Prognoza meteo saptamana viitoare 15-21 aprilie. In Romania, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestui interval in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile estice si sud-estice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii tari, dar mai ales in regiunile intracarpatice si la munte. Prognoza meteo Bucuresti 15-21 aprilie 2019 Vremea saptamana viitoare in Bucuresti, aduce valori termice in usoara crestere fata de temperaturile din weekend, insa meteorologii avertizeaza ca nu sca ...