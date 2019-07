Plt.maj. Nicusor Iancu, din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile TOMIS Constanta, medaliat de MAI

Marţi, 16 iulie 2019, în prezența ministrului afacerilor interne, Carmen Dan, s-a sărbătorit pentru al doilea an consecutiv Ziua Ministerului Afacerilor Interne printr-o festivitate menită să pună în valoare și să recompenseze faptele de eroism ale polițiștilor, pompierilor, jandarmilor, polițiștilor de frontieră și piloților salvatori.În acest an, peste 40 de agenți de poliție/ subofițeri și ofițeri din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Aviației și Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au primit Emblema de onoare a ministerului."A fost CURSA VIEȚII mele, am alergat cu fetița 3 kilometri pe jos până la ambulanță. Înainte de a fi jandarm, sunt părinte și în permanență m-am gândit la fata mea. Aș fi făcut orice pentru ca micuța înțepată de albine să nu-mi moară în brațe” a declarat imediat după dificila intervenție plutonier major Iancu Nicușor.În 29 iulie 2018, acesta se afla în misiune de supraveghere a frontierei de stat, alături de un coleg de la Garda de Coastă. În jurul orei 20.00, au fost alertați cu privire la faptul că într-o zonă izolată de pe raza localității Dumbrăveni, județul Constanța, un copil de trei ani a fost înțepat de albine și a intrat în șoc anafilactic.Cum drumul de acces era impracticabil din cauza ploilor abundente, iar ambulanța nu putea ajunge până la fetiță, fără să stea pe gânduri, cei doi subofițeri au luat decizia de a o transporta pe brațe trei kilometri, până la mașină. Copila a ajuns astfel, în timp util, la spital unde a primit îngrijirile de specialitate necesare.La fel ca plutonierul major Iancu Nicușor, sunt mulți jandarmi care, zilnic, intervin în situații dificile, situații care fac de multe ori diferența între viață și moarte. Lor și familiilor care îi susțin, le mulțumim și îi asigurăm de întreaga noastră prețuire.