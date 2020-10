PLUS Constanta si-a ales candidatii la Alegerile Parlamentare

Luni, 05 octombrie 2020, la ora 21:00, s-a încheiat procesul democratic intern pentru desemnarea candidaților PLUS la Alegerile Parlamentare de anul acesta, ca primă etapă în stabilirea listelor comune ale Alianței USRPLUS Constanța pentru Camera Deputaților și Senat, transmit reprezentanții PLUS Constanța.În aceasta primă etapă, membrii Filialei Județene PLUS Constanța au votat online lista candidaților înscriși în competiție: Doina Moțiu, Cristina Rizea, Iulian Călin, Sorin Andrei și Cristian Florin Stoian.Fiecare membru cu drept de vot din filiala Constanța a putut acorda încrederea sa unuia dintre cei cinci candidați.Participarea la procesul electoral intern a fost de 84% dintre membri cu drept de vot ai filialei.În urma votului liber exprimat al membrilor PLUS Constanța, pe locul întâi a fost aleasă Cristina Rizea.Pe locul doi, a urmat Sorin Andrei, iar locurile trei, patru și cinci au fost ocupate de Cristian Florin Stoian, Iulian Călin și Doina Moțiu.În ordinea clasamentului dat de votul intern, cei cinci candidați vor ocupa pozițiile desemnate pe listele comune ale Alianței USRPLUS pentru Camera Deputaților și Senat, conform protocolului semnat între USR Constanța și PLUS Constanța, pe 10 septembrie 2020.