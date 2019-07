PLUS isi alege propriul candidat la prezidentiale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul National al PLUS care se desfasoara sambata in paralel cu Congresul USR, a decis ca de luni sa inceapa procedura de alegeri pentru propriul candidat la alegerile prezidentiale, si sa isi desemneze si candidatul la Primaria Capitalei. Surse din conducerea PLUS au declarat pentru Digi24.ro ca procedura de alegeri va dura doua saptamani, urmand ca cei doi, candidatul la alegerile prezidentiale din partea PLUS si candidatul la Primaria Capitalei, sa fie inclusi in oferta pe care partidul lui Ciolos o va pune pe masa la negocierile cu USR pentru incheierea protocolului Aliantei. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...