PLUS si USR anunta sambata cine candideaza la presedintie. Ciolos va fura startul?

Circa 500 de delegati ai USR se reunesc, sambata, pentru a alege candidatul partidului la prezidentiale. In competitie sunt inscrisi liderul USR Dan Barna, senatorul Mihai Gotiu, Dumitru Stanca si Dragos Dinulescu. In aceeasi zi se va intruni si Consiliul National al PLUS, tot in vederea desemnarii unui candidat la presedintie, dar si la Primaria Capitalei.