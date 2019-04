Plusica de la ”Puterea dragostei” a revenit la vechea meserie! Unde lucreaza acum fosta concurenta?

Raluca Marina, alias Plusica de la Puterea Dragostei, s-a intors la vechea meserie. De cateva zile, ea este vedeta unui nou salon de infrumusetare situat intr-un cartier rezidenttial din zona Militari-Chiajna. Plusica ”a deschis” practic salonul, ea aparand in imaginea de prezentare a acestuia de pe un cont de socializare.

Plusica de la Puterea Dragostei a mai lucrat ca hair-stylist si inainte sa mearga in Turcia la show-ul de la Kanal D. Dupa ce a parasit ”casa dragostei”, ea si-a luat cateva saptamani de vacanta, dupa care a inceput sa-si caute un job nou. Acum a aparut oportunitatea cu noul salon, asa ca nu a stat prea mult pe ganduri iar de doua zile s-a intors in campul muncii.

Plusica, job si iubit nou

Raluca Marina o duce bine si in plan personal. Ea nu a reusit sa-si gaseasca pereche la ”Puterea dragostei”, insa a facut-o la scurt timp dupa ce a iesit. In prezent, ea are o relatie cu un tanar bucurestean cu care se afiseaza la toate evenimentele importante la care participa.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.