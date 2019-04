PMB vrea sa cumpere 100 de troleibuze, 230 de autobuze hibride si electrice si 100 de tramvaie

Primaria Capitalei anunta achizitionarea, in curand, a 100 de troleibuze si 130 de autobuze hibride in valoare totala de 488 de milioane de lei, din care 340 de milioane de lei vor fi obtinute din fonduri nerambursabile, precum si achizitia a 100 de tramvaie, in valoare de peste 845 milioane lei.