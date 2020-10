PMP: Dupa ce l-au votat pe Florin Iordache presedinte pe viata al Consiliului Legislativ, n-ar fi exclus ca USR sa-l sustina si pe Marcel Ciolacu pentru functia de premier

Presedintele executiv al PMP Marius Pascan se intreaba daca se prefigureaza o guvernare PSD-USR, in contextul in care, sustine el, a existat un troc rusinor intre cele doua partide la numirea lui Florin Iordache in functia de presedinte pe viata al Consiliului Legislativ. El a adaugat ca la fel a procedat USR si in cazul numirii lui Niculae Badalau ca vicepresedinte al Curtii de Conturi. Pascan a mai precizat ca nu s-ar mira sa il vada pe Dan Barna la Cotroceni care sa spuna ca il sustine pe ...