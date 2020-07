PMP il sapa pe Boc la radacina: Mișcarea Populara ataca Primaria Cluj cu forțe de la Ministerul Agriculturii

Partidul Mișcarea Populară, înființat de Traian Băsescu, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, cine va candidatul care va intra în cursa pentru Primăria Cluj-Napoca. În prezent, Avram Fițiu face parte din echipa de conducere a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale având funcția de subsecretar de stat. Mai mult, conform CV-ului noului candidat la funcția de primar, acesta este profesor în cadrul Universitații de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca încă din 2007, potrivit cluj24.ro.

La evenimentul în care PMP și-a anunțat candidatul pentru primăria Cluj-Napoca a fost prezent senatorul și președintele PMP Cluj, Cristian Lungu. Pe lângă anunțul pe care îl așteptau toți invitații, membrii PMP au trecut în revistă câteva dintre inițiativele partidului. Dintre acestea, cele mai importante și cele care, de altfel, au avut cel mai mare succes în inima românilor sunt transparentizarea totală a instituțiilor publice și reducerea numărului de parlamentari la 300. La eveniment a participat și președintele PMP Cluj, Cristian Vasile Lungu.

„Omul care va face toate acestea posibile este profesorul Avram Fițiu”

„În urmă cu 7-8 luni, după alegerile prezidențiale m-am văzut în față unei misiuni extrem de greu de îndeplinit. Mi-am dat seama că alegerile locale vor fi greu de trecut de PMP Cluj fără a avea un candidat potrivit pentru municipiul Cluj-Napoca. Am început o serie de căutări. Va mărturisesc că în faza finală am avut 5 personalității locale din mediul de afaceri și mediul universitar pe care le-am analizat cu echipa. Fiind un om practic am văzut că există o problemă pe care acești candidați o aveau. Nu aveau un plan de acțiune cu cifre cuantificabil care să aibă un deadline.

În cele din urmă am găsit un candidat care se află în fața dumneavoastră și care vine în fața dumneavoastră cu un singur proiect. Un proiect cupolă format din 100 de subproiecte care, în 4 ani, va duce municipiul Cluj-Napoca în topul european. În 2024 Cluj-Napoca va deveni capitală verde a Europei. Omul care va face toate acestea posibile este profesorul Avram Fițiu”, a declarat președintele PMP Cluj, Cristian Vasile Lungu.

Care este proiectul pe care Avram Fițiu îl propune pentru Cluj-Napoca

Candidatul Avram Fițiu și-a început discursul puctând valoarea lui de profesor. „Se spune că atunci când îi dai microfonul unui profesor s-ar putea să rămâi flămând dacă vorbește”, a declarat acesta. Politicianul a descris direcția pe care acesta o propune pentru municipiul Cluj-Napoca, și anume proiectul Cluj-Napoca 2024, capitala verde a Europei.

„Vorbim de un concept pe care Uniunea l-a lansat de 10 ani de zile care a pus în copetiție mari capitale europene. Nu neapărat capitale de țări. Acest concept vine și se mulează pe noua provocare a Europei, provocarea de schimbare climatică. Vorbim de un concept care face obiectul unei mari provocări Europene care trebuie să ducă Europa în 2050 la un continent neutru în carbon. Pentru a putea ajunge la acest obiectiv, unul dintre obiectele importante ale acestui „green deal” se numește oraș-capitală europeană verde”, declară profesorul Avram Fițiu.

Actualul subsecretar spune că va explica într-o serie de videoclipuri toate detaliile pe care vrea să le implementeze în Cluj-Napoca.

Un puternic susținător al țăranului român

Fost membru PNȚCD și al ANR, Avram Fițiu, este un om conservator convins. Actualul subsecretar de stat a făcut parte și din partidul Plus, al lui Dacian Cioloș, din care a plecat în prima parte a anului 2019. Avram Fițiu este un puternic susținător al valorilor tradiționale, propunând în trecut mai multe măsuri care ar trebui să susțină țăranul român. Mai mult, el a oferit de multe ori recomandări agricultorilor. De exemplu, atunci când se referă la banii din subvenții, Avram Fițiu recomandă agricultorilor să îi investească în organizarea raţională a păşunatului și în cumpărarea în comun a unor utilaje.