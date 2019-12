PMP pune presiune pe Ludovic Orban: Cu alegeri locale in doua tururi, PSD pierde 25 de CJ-uri, Capitala și peste 10 reședințe de județ

Dacă se trece la alegerea primarilor și șefilor de CJ în două tururi de scrutin, atunci PSD va rămâne doar cu 4 din cei 29 de președinți de Consiliu Județean pe care îi are în prezent, fără primari în Capitală și fără cel puțin alte 10 municipii reședință de județ, precum Craiova, Constanța, Bacău, Galați, Pitești, Bistrița-Năsăud, Zalău, Focșani, Giurgiu sau Drobeta-Turnu Severin, a transmis marți liderul PMP Eugen Tomac, care transmite Guvernului că legislația trebuie modificată în acest sens până în februarie 2020.

„Anul 2019 a fost un an plin de provocări, de tensiuni, de obstacole greu de depășit. Am reușit, totuși, ceea ce părea greu de realizat. Pentru mine este o onoare și o responsabilitate imensă să reprezint țara în Parlamentul European. Am reușit să atingem acest obiectiv pentru că am fost uniți și am militat din convingere pentru programul “Uniți in Europa”, gândit de Președintele Traian Băsescu. Am reușit să le oferim românilor o alternativă credibilă și la alegerile prezindențiale, iar mesajul promovat de profesorul Paleologu va fi susținut cu aceeași dăruire și în 2020. Educația este cheia schimbărilor sănătoase în societatea românească. Am pus hotărât umărul la scoaterea PSD din Palatul Victoria. Toți colegii mei parlamentari au votat pentru căderea celui mai slab guvern din istoria recentă a României și pentru instalarea Guvernului Orban.

Mai avem încă foarte mult de muncă. Colegilor care fac parte din Guvernul României le urez succes. Sunt convins că echipa coordonată de Ioana Constantin, Romulus Iaru și Clement Negruț va face ce trebuie și ce e bine pentru țară. În 2020, obiectivul nostru este clar, ne propunem un PMP de +10%. Țara are nevoie de un partid autentic de dreapta, creștin-democrat, un pol politic care s-a construit în jurul unor valori și principii sănătoase din dorința de a păstra tot ceea ce am moștenit de la înaintași ca națiune. O țara superbă, cu resurse fantastice, cu oameni minunați și cinstiți, cu tradiții și un potențial uriaș pe care avem obligația să-l valorificăm. România viitorului este țara în care toți cetățenii ei sunt respectați și protejați. De aceea, în 2020, echipa noastră va milita activ pentru obiective politice îndrăznețe. Doar așa putem convinge românii să ne susțină în continuare.

Din punctul meu de vedere, cel mai important obiectiv pentru 2020 este revenirea la alegerea primarilor și președinților de consilii județene în două tururi de scrutin. Dacă în luna februarie nu ducem acest obiectiv la bun sfârșit, ratăm o șansă unică de a oferi României o nouă perspectivă. Revenirea la alegerile primarilor în două tururi ar însemna sancționarea democratică, prin vot, a tuturor derapajelor ultimilor ani ale guvernării roșii. La o simplă analiză, asta ar însemna sa lăsam PSD cu doar 4 președinți de Consiliu Județean, din 29 câte are în prezent, fără primari în Capitală și cel puțin în încă zece municipii reședință de județ, precum Craiova, Constanța, Bacău, Galați, Pitești, Bistrița-Năsăud, Zalău, Focșani, Giurgiu sau Drobeta-Turnu Severin.

Rezultatul alegerilor locale sunt oglinda alegerilor parlamentare. De aceea, trebuie acționat cu mult curaj și convingerea că facem ce trebuie pentru români. Anul 2020 va fi anul marilor confruntări, cu multe evenimente cu miză mare, cu răsturnări de situație spectaculoase și sigur, un an în care PMP va face diferența. Sunt absolut convins că energia, creativitatea și motivația noastră vor oferi României o echipă de nota +10.