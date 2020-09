PNL a caștigat și stațiunile de pe Valea Prahovei

Liberalii au câştigat alegerile pentru funcţia de primar în staţiunile de pe Valea Prahovei Sinaia, Buşteni şi Azuga. Potrivit rezultatelor parțiale postate pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, candidaţii PNL Prahova au câştigat funcţia de primar în şase oraşe, inclusiv municipiul Ploieşti. La Sinaia, primarul Vlad Oprea a câştigat cu un scor de aproape 70% cel […] The post PNL a câștigat și stațiunile de pe Valea Prahovei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.