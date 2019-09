PNL a decis data depunerii moțiunii de cenzura: 30 septembrie. Cand se voteaza

După discuții și negocieri cu toate partidele din opoziție, PNL a ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzură. Data de 30 septembrie pare a fi stabilită pentru depunerea moțiunii de cenzură, scrie pesurse.ro. Pe data de 2 octombrie ar urma ca moțiunea să fie citită, dezbătută și votată în plenul reunit al Camerei The post PNL a decis data depunerii moțiunii de cenzură: 30 septembrie. Când se votează appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.