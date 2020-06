PNL a publicat bilanțul zilnic al cazurilor COVID inainte de informarea oficiala. Apoi l-a șters. FOTO

Buletinul de presă cu datele despre evoluția pandemiei de coronavirus, pe care autoritățile, prin Grupul de Comunicare Strategică, îl transmit zilnic, la ora 13, a fost publicat, marți, pe pagina de Facebook a PNL, înainte ca acesta să fie postat oficial pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Informarea de presă zilnică de la ora 13 a […] The post PNL a publicat bilanțul zilnic al cazurilor COVID înainte de informarea oficială. Apoi l-a șters. FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.