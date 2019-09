PNL a strans semnaturile necesare pentru moțiune. Printre semnatari, doi deputați PSD

PNL a strâns 238 de semnături pentru moţiunea de cenzură privind demiterea Guvernului Dăncilă, au declarat surse liberale pentru MEDIAFAX. Aceasta urmează să fie depusă vineri, cel mai târziu luni, 30 desptembrie. Surpriza vine din partea a doi deputați PSD care se regăsesc printre semnatarii moțiunii. Alși semnatari sunt trei de la minorităţile naţionale, altele The post PNL a strâns semnăturile necesare pentru moțiune. Printre semnatari, doi deputați PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.