PNL a transferat o jurnalista: Se va ocupa de comunicarea partidului

Diana Crețu, redactorul-șef al Wall-Street în ultimii patru ani, renunță la jurnalism pentru o carieră în politică, la Partidul Național Liberal. În locul său va veni Roxana Grosu, jurnalist cu aproape 15 ani de experiență în presă și comunicare, anunță www.wall-street.ro.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Viorica Dăncilă, întâmpinată de protestatari la Ploiești: 'Ghița e în Serbia/ Nu ne mai alungați tinerii'

"Dupa ce am criticat si comentat mediul politic in ultimii 12 ani, cu ochiul de jurnalist, a venit momentul sa ma implic activ si sa fiu parte din schimbarea pe care am tot invocat-o. Decizia nu a fost una usoara, dupa mai bine de un deceniu petrecut in echipa wall-street.ro, in care m-am maturizat ca om si ca profesionist, in care am fost parte din proiecte ambitioase si din schimbari provocatoare. Insa tocmai experienta de jurnalist si manager al unei echipe de oameni destepti si liberi mi-a trezit aceasta dorinta de schimbare si de implicare. Astfel, ma alatur Partidului National Liberal - Filiala Sector 1, ca director de comunicare, in cadrul echipei noi de conducere, cu care impartasesc valori si idealuri comune, dar si incredere in viitor.

Citește și: Dincă bagă anchetatorii ÎN SPERIEȚI: Criminalul din Caracal are tendințe sinucigașe

Plecarea mea din echipa wall-street.ro si din InternetCorp, dupa atatia ani, atatea proiecte si atatia prieteni pe care ii am aici, se asemana foarte mult cu sentimentul copilului care pleaca de acasa. Dar stiu ca tot ce am invatat aici imi va folosi pe viitor si, mai mult decat atat, am foarte mare incredere in Roxana, noul redactor-sef, si in echipa de jurnalisti adevarati din aceasta redactie. wall-street.ro intra, de astazi, intr-o noua etapa, de reinventare si reinnoire, asa ca astept cu nerabdare sa citesc articolele de foarte buna calitate si sa urmaresc proiectele unice in peisajul media autohton, pe care echipa le va dezvolta", a declarat Diana Crețu.