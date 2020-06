PNL are 36-39 la suta in sondajele interne

Liberalii n-au fost niciodată în mod real la 45% în sondajele de opinie și momentan partidul este cotat cu 36%-39% din preferințele electorale, a afirmat președintele formațiunii, premierul Ludovic Orban, într-un interviu la Newsweek.

Întrebat dacă PNL a pierdut puncte în sondaje, premierul a răspuns: „Ii sfatuiesc pe romani sa nu se ia dupa sondajele date publicitatii. In general, cine da publicitatii sondaje are intentia de a manipula. Niciodata PNL n-a fost pe 45% in mod real, a existat doar un moment dupa castigarea alegerilor prezidentiale, un moment de emotie. Toata lumea stie ca sondajele de opinie nu le faci dupa momente de victorie (...) Azi PNL este intre 36 si 39 la suta, sondaje pe bune. Suntem atenti, incercam sa comunicam, dar e si o perioada in care toata lumea da in Guvern si in PNL”.

Afirmațiile lui Orban vin în contextul în care toate sondajele apărute în ultimele săptămâni arată că PNL este un pe un trend descrescător.