PNL Constanta cere Primariei sa faca publice informatiile legate de procedura de achizitie a serviciilor de realizare a PUG-ului orasului

Doresc să afle în ce stadiu se află realizarea PUG a Constanței

Primarul Constanței continuă politică de tip ”copy-paste”

În Mamaia, PSD urmează să mai betoneze din plajă

Înainte de ședința CLM de astăzi, consilierii locali ai PNL, atrag atenția și aduc în prim planul opiniei publice 3 teme esențiale pentru orașului nostru:Partidul Național Liberal Constanța cere Primăriei Municipiului Constanța să facă publice mai multe informații esențiale legate de procedura pentru cumpărarea serviciilor de realizare a Planului Urbanistic General al orașului. Procedura, aflată în curs de desfășurare, a fost inițial anulată, în urmă cu mai bine de un an și relansată în luna decembrie 2019. Data limită a depunerii ofertelor a fost 28 februarie 2020, iar Primăria avea obligația de a finaliza atribuirea în termen de maximum 60 de zile.Partidul Național Liberal Constanța a criticat și în trecut modul în care Primăria a gestionat procesul de atribuire a contractului pentru realizarea Planului Urbanistic General. ȚNoi, consilieri PNL insistăm în continuare ca Primăria Municipiului Constanța să motiveze amânarea în actualul mandat a procedurii de achiziție, în condițiile în care tema de proiectare a fost realizată încă din anul 2016. Nenumăratele tărăgănări nu pot fi motivate de lipsa fondurilor în condițiile în care contractarea serviciilor pentru realizarea PUG Constanța a fost inclusă în buget în fiecare an încă de atunci.Auzim tot mai mult de < >, dar pentru noi, constănțenii, sunt încă o imagine dintr-un film SF. Ne uităm în jurul nostru și vedem aceleași clădiri construite fără niciun simț estetic sau viziune arhitecturală și strategie de dezvoltare. Este timpul ca Primăria Municipiului Constanța să-și asume transparența totală în fața cetățenilor în privința procedurii de atribuire a contractului de servicii pentru realizarea PUG Constanța. Realizat corect și având ca bază dezvoltarea orașului în beneficiul locuitorilor, Planul Urbanistic General înseamnă finalul mafiei imobiliare din zonă. Situația în care se află Constanța acum este una gravă, greu de remediat și ne vom asigura că cetățenii și orașul nu vor avea de suferit în urma unor noi amânări a procedurii sau în urma atribuirii în cele din urmă a acestui contract.Astăzi, Primăria se află în imposibilitatea de a administra teritoriul localității cu ajutorul instrumentelor digitale, iar Decebal Făgădău nu face nimic altceva decât să mimeze intenții și să ne servească o retorică în exces despre Smart City în timp ce cheltuie bugetul pentru achiziții fără nicio miză și o finalitate concretă îndreptate spre problemele de fond ale cetățeanului. Se pare ca există o continua joacă în ce se privește digitalizarea orașului și timp ce PUG-ul rămâne doar un subiect electoral. Suntem în anul 2020, adică 20 de ani PSD la Constanța și primarul tocmai acum a văzut ca orașul este sufocat!? De parcă ieri, alaltăieri sau acum 4 ani, era plecat din oraș. Am impresia ca îl lasă memoria pe Decebal Făgădău. Vine campania electorală și teama că se apropie sfârșitul nu îi dă liniște. Lipsa unui PUG, la Constanța, a însemnat sufocarea orașului, ceea ce știe extrem de bine actualul primar. Se pare că se vrea amânarea realizării PUG sub pretextul electoral că digitalizarea e mai importantă. Cu alte cuvinte, domnii de la PSD ne transmit că plombarea spațiilor verzi și construcțiile haotice vor continua în Constanța! Alegerile locale vor avea loc extrem de curând, iar noi, constănțenii, avem un instrument puternic prin care putem opri acest haos...avem la îndemână votul", susține liderul grupului consilierilor locali liberali, Adriana Arghirescu.