PNL da lovitura in municipiul Slobozia: Victorie la doar 112 voturi in fata primarului in functie

Candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Slobozia, Dragoş Soare, a câştigat cursa electorală la o diferenţă de 112 voturi faţă de primarul în funcţie, social-democratul Alexandru Potor, transmite Agerpres.

"Dragii mei, am câştigat! Nu am câştigat eu, am câştigat cu toţii. Este victoria oamenilor care au avut încredere în mine, care m-au susţinut de când mi-am propus să candidez şi care m-au votat crezând cu adevărat în şansa unică pe care am avut-o la Slobozia! A fost o bătălie dură, dar am demonstrat că #sepoate să facem o schimbare şi în Slobozia! Vă mulţumesc şi vă asigur că veţi avea întotdeauna un partener în mine", a scris Dragoş Soare pe contul său de Facebook.

Prezenţa la vot în municipiul Slobozia a fost de 37,65%, la urne fiind prezenţi 16.187 de alegători, dintr-un total de 42.983 persoane cu drept de vot.



Primăria municipiului Feteşti a fost câştigată de Laurenţiu Georgică Şonchereche (PSD) cu 3.592 voturi, pe locul a doilea aflându-se Gheorghe Catrinoiu (PNL), cu 2.966 voturi.



Primar al municipiului Urziceni a ieşit Constantin Sava (PNL) cu 2.302 de voturi, el fiind urmat de Oana-Alexandra Martinescu (PSD), cu 1.369 voturi.



În oraşul Amara primăria a fost câştigată de Alin Sorin Sandu (Alianţa Pentru Unirea Românilor - AUR) cu 894 de voturi, pe locul doi aflându-se Măhiţă Ion (PSD), cu 830 de voturi.



Din 228.655 persoane cu drept de vot înscrise pe liste în judeţul Ialomiţa, la urme s-au prezentat 115.342, respectiv 50,44% din numărul total de alegători.