PNL depune motiune de cenzura

Ludovic Orban

Parlamentarii Partidului National Liberal vor depune o motiune de cenzura, a anuntat astazi liderul formatiunii, Ludovic Orban. "Am luat decizia depunerii unei motiuni de cenzura cu atat mai mult cu cat este din ce in ce mai probabila destramarea coalitiei de guvernare si retragerea unui partid din coalitia de guvernare. RUSINOS! Liberalii se agata de protestele de pe 10 august: Incep campania de strangeri semnaturi pentru alegerile prezidentiale Am decis sa demaram imediat procedurile (...) si am mandatat liderii grupurilor parlamentare (ale PNL - n.r.) sa demareze consultari cu liderii grupurilor parlamentare din Parlament, mai putin grupurile PSD", a afirmat Orban la finalul unei sedi ...