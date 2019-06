PNL este in colaps! Dupa demisia unui membru important, PNL Brasov mai pierde un membru

Ludovic Orban 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepresedintele PNL Brasov, consilier local aflat la al doilea mandat, Sergiu Chifu, paraseste partidul inscriindu-se in PMP Brasov, urmand sa-si depuna mandatul. Surprinzator sau nu, Chifu a ales sa mearga la PMP, un partid pe care multi il vedeau cu un picior in groapa, dar care da semne de revenire dupa rezultatul de la europarlamentare. Sergiu Chifu este al doilea liberal din Brasov, care paraseste randurile partidului saptamana aceasta, dupa demisia fostului ministru al Finantelor. Din infomatiile noastre, Chifu era unul dintre liberalii cu un cuvant important de spus in organizatia PNL Brasov, dar tensiunile din ultima perioada, din sanul organizatiei l-au determinat sa paraseasca partidul. ...