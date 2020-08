PNL și-a lansat candidații - Ludovic Orban: PSD e ocupat cu tot felul de PUZ-uri pentru a satisface interese nelegitime

Liderul PNL Ludovic Orban a fost prezent la lansarea candidaturilor formațiunii pentru Consiliul General București. Acesta nu a pierdut ocazia de o ataca pe Gabriela Firea, promițând că liberalii se vor descurca mai bine.

"Am ținut să fiu prezent la depunerea candidaturilor PNL pentru Consiliul General București pentru a arăta susținerea mea ca premier pentru toate proiectele pentru București care sunt susținute de consilier. Sunt legat de București, am candidat, cunosc problemele, împreună cu doamna Violeta Alexandru am construit o echipă de oameni competenți. PSD e ocupat cu tot felul de PUZ-uri pentru a satisface interese nelegitime. (...) În fruntea Capitalei au fost niște oameni care nu au avut habar să implementeze proiecte", a declarat Orban.