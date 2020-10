PNL și-a 'lustrat' primarul incompatibil de pe lista la parlamentare

Listele liberalilor cu candidaţii pentru alegerile parlamentare au fost definitivate, duminică seara, în cadrul Biroului Permanent Naţional (BPN) al PNL, cu o modificare la cea pentru Camera Deputaţilor, fiind înlocuit, "pe criterii de integritate", primarul în exerciţiu şi ales al oraşului Deta, Petru Roman, cu vicepreşedintele TNL naţional, Claudiu Chira. ANI l-a gasit pe primar definitiv incompatibil pentru conflict de interese.

"BPN a restabilit lista iniţială pe care am propus-o organizaţiei judeţene, Petru Roman fiind înlocuit, date fiind criteriile de integritate. Petru Roman a fost votat în forul primarilor drept candidat pentru Parlamentul României, pentru locul patru, colegii mei, care şi-au exprimat această opţiune neavând, cel mai probabil, toate informaţiile necesare. De astăzi, PNL Timiş are o listă definitivă de candidaţi şi consider că avem o îmbinare perfectă de experienţă şi tinereţe pe listele pentru Senat şi Camera Deputaţilor", a afirmat preşedintele interimar al PNL Timiş, Alin Nica, fost primar al comunei Dudeştii Noi şi preşedinte ales al Consiliului Judeţean Timiş, într-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit acestuia, la Senat, experienţa senatoarei Alina Gorghiu, care deschide lista şi este "cel mai activ parlamentar de Timiş", cu peste 80 de iniţiative legislative, este completată de "tinereţea şi entuziasmul" omului de afaceri Ionuţ Gaiţă.

La Camera Deputaţilor, cei doi lideri, Marilen Pirtea, care în mandatul 2016-2020 a avut peste 50 de iniţiative legislative, şi Ben-Oni Ardelean, primesc ajutorul mai tinerilor Cosmin Şandru, preşedinte al TNL Timiş, Claudiu Chira, fost prim-vicepreşedinte al PNL Timişoara şi vicepreşedinte TNL la nivel naţional, şi Ciprian Bogdan, consilier europarlamentar.

"Cosmin Şandru este un tânăr om de afaceri, Ciprian Bogdan are experienţa a şase ani de Parlament European, iar cu Claudiu Chira lucrez de aproape doi ani, fiind directorul Societăţii de Administrare a Domeniului Public şi Privat din Dudeştii Noi (al cărui primar a fost Alin Nica, n.r.)", spune preşedintele interimar al PNL Timiş, Alin Nica.

Liderul interimar al liberalilor timişeni susţinea în conferinţa de presă de vineri că nu are informaţii potrivit cărora primarul ales al oraşului Deta, aflat la cel de-al patrulea mandat, Petru Roman, ar avea probleme de incompatibilitate care să-i interzică acestuia prezenţa şi pe lista candidaţilor la Camera Deputaţilor.

"Categoric, dacă sunt probleme de integritate şi noi poate nu am ştiut în mod concret atunci când s-a dat votul (de aprobare a listei candidaţilor la parlamentare, n.r.), conducerea naţională va lua măsuri. Eu personal nu am informaţii despre Petru Roman cum că nu ar mai putea să ocupe o funcţie de demnitate publică. Din câte ştiu, Petru Roman ne-a informat pe noi că a câştigat toate procesele cu Prefectura, atunci când a fost vorba de demitere şi de încetarea mandatului, dar şi cu Partidul Social Democrat, când a fost vorba despre candidatura domniei sale la Primăria Deta. Instanţa este cea care trebuie să se pronunţe. (...). Dacă nu va putea să candideze, atunci Biroul Naţional al PNL nu îl va nominaliza pe lista pentru Parlamentul României", afirma Alin Nica.