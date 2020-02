PNL și PSD se razboiesc pe anticipate - Orban, virulent dupa anunțul lui Ciolacu: 'Asta este o atitudine de boicot, o atitudine absurda'

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a criticat, joi, intenţia PSD de a elabora un proiect de lege privind votul în diaspora, arătând că social-democraţii ar putea să aducă, în schimb, amendamente ordonanţei de urgenţă privind alegerile anticipate.

Victor Ciutacu, reacție FULGER după ce Iohannis a numit noi șefi la DNA, DIICOT și PG: 'I-a păsat cât mă afectează pe mine flegmele acoperiților'



El a adăugat că, prin această OUG, se măreşte reprezentativitatea pentru diaspora şi se oferă posibilitatea va românii să voteze în orice secţie.



"Am mărit reprezentarea cetăţenilor români din diaspora pe baza unor date evidente pe care le avem - au votat un milion de români în diaspora; sunt peste 800.000 de români înregistraţi oficial şi am dublat numărul de parlamentari pentru diaspora. De asemenea, am prevăzut posibilitatea pentru fiecare cetăţean să voteze în orice secţie de votare. De fapt, am readus, am reintrodus această prevedere, că această prevedere a existat după 1992", a spus Ludovic Orban.



Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, că ordonanţa de urgenţă privind alegerile anticipate conţine prevederi neconstituţionale şi antidemocratice. PSD va avea discuţii cu liderii UDMR, Pro România şi ALDE pentru a decide modalitatea de abordare în Parlament a acestei ordonanţe, a informat el. Ciolacu a precizat că PSD va depune, în schimb, un proiect de lege care se referă la votul din diaspora, menţionând că nu are nicio problemă cu dublarea numărului de parlamentari pentru această circumscripţie.