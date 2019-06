PNL și USR blocheaza construirea Pasajului Doamna Ghica: Detalii oferite de Gabriela Firea

Construirea Pasajului Doamna Ghica, ce ar elimina blocajele în trafic şi ar creşte viteza de circulaţie în zona Colentina, este blocată de consilierii USR şi PNL, acuză primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Proiectul prin care municipalitatea urma să preia terenul pentru realizarea pasajului de la Sectorul 2 a fost respins, după ce consilierii USR şi PNL s-au abţinut ori au votat împotrivă.

Proiectul prin care Primăria Capitalei ar fi preluat terenul administrat de Primăria sectorului 2, aflat pe amplasamentul viitorului Pasaj Doamna Ghica-Colentina, a fost supus, miercuri, votului în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, însă a fost respins, se arată într-un comunicat al Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB).

14 consilieri de la USR şi PNL s-au abţinut, iar 6 aparţinând aceloraşi formaţiuni au votat împotrivă. Au fost exprimate 28 de voturi "pentru" (PSD-ALDE şi PMP).

Este vorba despre un teren cu o lungime de 1.000 de metri identificat, conform planurilor cadastrale, ca secţiune din artera de circulaţie Doamna Ghica, între Bd. Lacul Tei şi la 100 metri est după Strada Constanţa.

"Consilierii PNL şi USR blochează un proiect esenţial pentru fluidizarea traficului din Capitală, ignorând beneficiile pe care o astfel de investiţie le are pentru una din zonele cele mai aglomerate din Bucureşti. Era necesar să preluăm acest teren pentru execuţia pasajului Doamna Ghica-Colentina şi vă reamintesc că am atribuit proiectarea şi execuţia încă din luna mai. Pasajul este prevăzut cu 4 benzi de circulaţie, iar avantajele realizării sale sunt incontestabile: se vor elimina blocajele de trafic din zonă, va creşte viteza de circulaţie şi accesibilitatea zonei, se va reduce rata accidentelor prin adoptarea unor măsuri de siguranţă. Realizarea pasajului are impact şi asupra mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, preluarea şi descărcarea apelor pluviale", a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea.

Proiectul începe din zona intersecţiei străzii Doamna Ghica cu Bulevardul Lacul Tei şi prevede realizarea părţii carosabile cu cele 4 benzi, cu trotuare şi partea de iluminat public, dar are şi o componentă de deviere şi relocare, acolo unde e cazul, a reţelelor de utilităţi existente.

Costul estimat al lucrărilor, aprobat prin HCGMB nr. 4/2019, se ridică la aproximativ 28 de milioane de euro. Indicatorii tehnico-economici, aprobaţi în luna ianuarie, prevăd construcţia unui pasaj de circa 200 de metri lungime şi 16,5 metri lăţime, aferent celor 4 benzi, dar lucrările se fac pe un traseu total de un kilometru, se mai arată în comunicatul PMB.

De asemenea, in conformitate cu discuţiile avute cu membrii Comisiei Tehnice de Circulaţie, s-au păstrat numărul şi poziţia celor trei staţii de autobuz. Trotuarele se vor proiecta pe ambele părţi ale arterei şi vor avea o lăţime de minimum 1,5 metri. Astfel se va ţine cont de caracteristicile funcţionale şi de intensitatea circulaţiei pietonilor.

