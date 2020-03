PNL Iasi decide daca il sustine pe Chirica pentru primarie. Ce spunea fostul pesedist, in urma cu doi ani, despre intrarea in PNL

Biroul Politic Judetean al PNL Iasi se va intruni sambata seara si ar urma sa discute si sustinerea candidaturii lui Mihai Chirica la Primaria Iasi, fie din partea PNL, fie ca independent. Primarul Iasiului, Mihai Chirica, afirma, in urma cu doi ani, in momentul excluderii sale din PSD, ca ar putea deveni liberal doar daca PNL isi schimba numele in PSD.