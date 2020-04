PNL il lasa ușor din brațe pe Marcel Vela: inca un deputat liberal spune ca nu exclude anularea acordului cu Patriarhia

Deputatul PNL Tinel Gheorghe a declarat miercuri, la Antena 3, legat de acordul anunțat de ministrul de Interne, Marcel Vela, între MAI și Patriarhia Română, cu privire la procedura pentru Paște, că „starea de prevenție trebuie sa primeze in fata oricarei stări care pune in pericol cetatenii” și că „daca nu se gasesc masuri care sa asigure in totalitate (distantarea sociala) pe buna dreptate, nu punem in discutie securitatea cetateanului”, întrebat fiind dacă PNL este de acord cu retragerea protocolului.

Și deputatul PNL Virgil Guran a spus miercuri că nu este exclusă anularea protocolului MAI-BOR în lipsa unor măsuri suplimentare de protecție pentru credincioși. Președintele Klaus Iohannis a cerut miercuri schimbarea condițiilor din protocol.

